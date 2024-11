Napoli, Premier League, Marcelo e Serie B: le ultimissime

Finisce 0-3 per l’Atalanta il lunch match delle 12:30 al Maradona. La squadra di Conte si arrende agli orobici che dominano gli azzurri. Gli ospiti vincono grazie ad una doppietta di Lookman e ad un gran gol di Retegui nel finale.

Grande pomeriggio di calcio in Inghilterra. Tutto pronto ad Old Trafford dove il Manchester United ospiterà il Chelsea di Maresca alle 17:30 per la gara valida per la decima giornata. Red Devils alla disperata ricerca di punti, Blues che vogliono vincere per non perdere il treno delle primissime posizioni.

Clamoroso quanto successo in Brasile: Marcelo rescinde il suo contratto con il Fluminense dopo un litigio con l'allenatore. L'ex Real Madrid ha avuto un acceso diverbio con Mano Menezes prima dell'ingresso in campo del giocatore nella partita contro il Gremio. Un litigio che ha portato l'allenatore a rimandare in panchina Marcelo e, il giorno dopo, all'addio dal club.

Salta un'altra panchina in Serie B. Anche il Modena esonera Pier Paolo Bisoli. Fatale al tecnico di Porretta Terme la sconfitta di La Spezia contro la capolista di D'Angelo spinta dal gol confezionato dai fratelli Esposito.