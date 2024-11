Inter, Roma, Fiorentina e F1: le ultimissime

On Air

L'Inter di Simone Inzaghi non fallisce la propria missione, superando di misura il Venezia di Eusebio Di Francesco. Decisivo il gol di Lautaro Martinez a metà secondo tempo, dopo un gol annullato a Mkhitaryan e alcune occasioni create dai lagunari. Bravo Sommer a tenere in piedi i nerazzurri in un paio di circostanze. Finale thriller a San Siro, con la mano di Sverko che annulla l'autorete di Bisseck al 97' e il possibile 1-1.

La Roma perde ancora. Al Bentegodi passa il Verona di Zanetti per 3-2 grazie al gol di Harroui all'88. Ai giallorossi non bastano i gol di Soulé (28') e Dovbyk (53'), che avevano pareggiato le reti di Tengstedt (13'), su regalo di Zalewski, e Magnani (34'). Ora Juric è di nuovo in bilico e a rischio.

Dopo un ottobre perfetto, che ha visto la Fiorentina vincere tutti gli incontri disputati tra Serie A e Conference League, novembre inizia sulla stessa scia. Sì, perchè anche contro il Torino di Vanoli sono arrivati i tre punti per gli uomini di Palladino, grazie a una rete di Moise Kean. I viola salgono a quota 22 punti, mentre i granata incassano il quarto ko nelle ultime cinque partite.

Verstappen si aggiudica il Gran Premio di Interlagos al termine di una gara incredibile dalle mille emozioni. Tra pioggia, incidenti e colpi di scena il GP del Brasile ha regalato un grande spettacolo. Leclerc chiude quinto, Sainz fuori.