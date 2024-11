Serie A, Roma, Atalanta e calcio estero: le ultimissime

On Air

Si conclude oggi l'11a giornata di Serie A con i tre match del lunedì. Alle 18.30 scenderanno in campo Empoli - Como e Parma - Genoa, entrambe visibili in esclusiva su Dazn. Alle 20.45 spazio a Lazio - Cagliari, visibile sia su Dazn che sui canali Sky.

Il ko a Verona, apre una nuova giornata di riflessioni in casa Roma. Il futuro di Ivan Juric torna prepotentemente in discussione. Nonostante i vari nomi che si fanno, più o meno credibili, da Paulo Sousa a Lampard fino a Ranieri, Allegri e Sarri, la verità è che nessuno, realmente, sa cosa ci sia nella testa dei Friedkin.

"Che bella città Napoli. Per chi vuole viaggiare, ecco alcuni consigli. Buona domenica!". Con allegato lo screen di una ricerca su Google: "Per cosa è conosciuta Napoli?" con "La vittoria dell'Atalanta per 0-3" nel 2024 tra le ricerche. Marten De Roon, capitano dei nerazzurri, reduci dal successo sul campo del Maradona contro la squadra di Conte, ha voluto scherzare sui social.

Scene di ordinaria follia nel finale di Trabzonspor-Fenerbahce: la squadra allenata da José Mourinho ha infatti vinto 3-2 al 102' grazie al gol dell'ex Fiorentina Sofyan Amrabat. Dopo la rete, il tecnico portoghese si è lasciato andare ad un'esultanza sfrenata per poi venire sommerso dai propri giocatori giocatori. A fine gara ha poi preso di mira un calciatore avversario, Enis Destan, dicendogli qualcosa a distanza e mentre stava uscendo dal campo, ha esultato con cattiveria rivolgendosi ai tifosi di casa.