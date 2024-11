Lazio, Sinner, Juve e MLS: le ultimissime

La Lazio, dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Como, torna a giocare in casa e ospita il Cagliari di Davide Nicola. Per il monday night dell'undicesima giornata di Serie A, Baroni dovrà fare a meno di Nuno Tavares, squalificato. Il tecnico, comunque, davanti a Provedel in porta, riparte da Lazzari, Gila, Romagnoli e Pellegrini. In mediana c'è attesa per il rientro di Rovella (recuperato) di fianco a Guendouzi. Solo panchina per Vecino e Castrovilli pronti a subentrare. Sulla trequarti, invece, Isaksen a destra (in vantaggio su Tchaouna), Dia al centro e Noslin a sinistra. Zaccagni, non al meglio, parte nuovamente fuori. In avanti spazio ancora al Taty Castellanos.

E' arrivato ieri sera a Torino, ma Jannik Sinner è già al lavoro per preparare le Atp Finals al via il prossimo 10 novembre. Alle 9 di questa mattina il numero uno si è diretto al J Medical (il centro medico della Juventus) per effettuare le visite di routine e i test fisici in vista del torneo in programma la prossima settimana all'Inalpi Arena. Da martedì, l'altoatesino comincerà gli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting, nel capoluogo piemontese.

Buone notizie per la Juventus: Douglas Luiz è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista della gara di Champions League contro il Lille, in programma martedì 5 novembre. Il centrocampista bianconero ha recuperato dall'affaticamento muscolare e si prepara a rientrare tra i convocati per la trasferta in Francia

Nel ritorno degli ottavi di finale dei play-off MLS tra Houston Dynamo e Seattle Sounders, il centrocampista Hector Herrera è stato espulso per aver sputato in direzione dell’arbitro, lasciando i Dynamo in inferiorità numerica in un momento cruciale della partita. Il direttore di gara, dopo aver sentito qualcosa sulle scarpe, è andato al Var per controllare quanto accaduto ed ha quindi espulso l'ex giocatore del Porto. Questo gesto potrebbe portare a pesanti sanzioni disciplinari per il capitano dei Dynamo.