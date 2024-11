Lazio, Genoa, Parma e tennis: le ultimissime

La Lazio non si ferma e batte anche il Cagliari all'Olimpico grazie ai gol di Dia e Zaccagni su rigore. Ai sardi non basta la rete di Luvumbo. Espulsi al 78' Mina e Adopo. Con questo successo la formazione di Baroni, fresco del premio Philadelphia Coach Of The Month, ha sorpassato la Juventus e raggiunto Fiorentina e Atalanta a quota 22 punti, a -3 dal Napoli capolista.

Successo pesantissimo per il Genoa nel posticipo del lunedì dell'11ª giornata di Serie A, che ha visto la squadra di Gilardino passare per 1-0 al Tardini contro il Parma. Tre punti vitali, che portano la firma del bomber rossoblu Pinamonti nel giorno del debutto di Mario Balotelli, entrato in campo nel rovente finale.

Adrian Bernabé, centrocampista del Parma è stato costretto a fermarsi durante il match contro il Genoa per un problema muscolare. Infortunio alla coscia destra per il giocatore spagnolo: il problema è apparso subito molto serio, con il calciatore che è scoppiato in lacrime, accasciandosi sul terreno di gioco. Nelle prossime ore, sarà sottoposto agli esami strumentali di rito per comprendere la reale entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Jasmine Paolini sfiderà Qinwen Zheng nella terza e decisiva partita della fase a gironi alle Wta Finals. Nella sfida alla cinese si giocherà il passaggio in semifinale. La numero quattro del ranking sarà obbligata alla vittoria per strappare un pass per il prossimo turno. Il match è in programma mercoledì 6 novembre a partire dalle ore 13:30 italiane.