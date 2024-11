Champions League, Lazio, tennis e Neymar: le ultimissime

Giornata numero quattro della prima fase di Champions League. Tornano oggi in campo le italiane, tutte in contemporanea nelle gare delle 21.00: gli appuntamenti in programma sono Bologna-Monaco, Lille-Juventus e Real Madrid-Milan, tutte visibili in esclusiva Sky.

Non si ferma la Lazio. Anche contro il Cagliari i biancocelesti hanno ottenuto un successo, per 2-1, che permette di avvicinarsi al Napoli capolista, ora distante solo tre punti. "La nostra ambizione primaria è il lavoro, è migliorarci. La classifica ci fa piacere, ma guardarla sarebbe un errore. Siamo stati costruiti per fare un campionato importante. Siamo contenti. Ci teniamo questi punti, ma non li guardiamo" ha commentato Marco Baroni ai microfoni di Sky, anche se poi si è sbottonato riguardo le ambizioni: "Vogliamo essere protagonisti fino in fondo in tutte le competizioni. Ci teniamo, abbiamo giocatori all'altezza della situazione".

Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la canadese Gabriela Dabrowski e l’australiana Erin Routliffe nel secondo match di doppio alle Wta Finals di Riyadh. La gara, valevole per la secionda giornata della fase a gironi delle Wta Finals, è in programma oggi, martedì 5 novembre alle ore 11 italiane.

Non c'è pace per Neymar, che dopo il lunghissimo stop per il grave infortunio al ginocchio, si è nuovamente fermato poco dopo essere tornato in campo con la maglia dell'Al Hilal. Contro l'Esteghlal, all'86', il brasiliano si è fermato, toccandosi dietro la coscia, ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Una volta in panchina gli è stata applicata una fasciatura, ma sembra essere un problema muscolare di non poco conto.