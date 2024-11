Djokovic, WTA Finals, Fiorentina e MotoGP

Il silenzio surreale di Djokovic faceva rumore a cinque giorni dalle Finals a Torino e a due giorni dai sorteggi. Fino a quando, con un messaggio su Instagram, Nole ha annunciato un forfait che era nell'aria: “È un onore qualificarmi alle Nitto Atp Finals di Torino. Avrei davvero voluto esserci, ma a causa di un infortunio non potrò giocare la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti quelli che speravano di vedermi. Auguro a tutti i giocatori un fantastico torneo. Ci vediamo presto”.

Sarà Francois Letexier a dirigere Apoel-Fiorentina, partita valida per la terza giornata di Conference League e in programma giovedì alle 21 a Nicosia. Insieme al direttore di gara francese ci saranno i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistenti.

Dopo il successo ottenuto all’esordio, la coppia italiana Errani-Paolini perde la seconda sfida del raggruppamento contro Dabrowski-Routliffe con il punteggio di 1-6, 6-7, 9-11 nelle Wta Finals Riyadh 2024. La qualificazione della coppia italiana alle semifinali ora passa per il terzo incontro del girone.

MotoGP: ufficiale, ultima gara 2024 a Barcellona il 17 novembre. “sentiamo la responsabilità di organizzarlo per i nostri appassionati, per il paddock della MotoGP, per questo sport, e in particolare per Valencia. Invece di correre a Valencia, la MotoGP correrà per Valencia. Per tutti coloro che sono stati colpiti e per l'intera Comunità di Valencia”. Questo il comunicato della MotoGP.