Milan, Juve, Bologna e Atalanta: le ultimissime

Vittoria storica del Milan di Fonseca che batte per 3-1 il Real Madrid. Notte da sogno al Bernabeu per i rossoneri che hanno superato i Blancos grazie ai gol di Thiaw, Morata e Reijnders. Per il Madrid a segno Vinicius.

La Juve non va oltre il pari in casa del Lille. Finisce 1-1 in Francia: Vlahovic su rigore risponde al vantaggio dei padroni di casa siglato da David.

Bologna, doccia gelata nel finale in Champions: Kehrer regala i 3 punti al Monaco. Terza sconfitta consecutiva e prima al Dall'Ara per i rossoblù: Skorupski decisivo nel primo tempo, gol annullato all'ex Torino Singo

Incredibile, ma vero: nonostante si sia tolto la maglia per festeggiare il gol del 3-0 segnato al Maradona contro il Napoli, Mateo Retegui non è stato ammonito. Il suo nome non compare infatti nel referto scritto dall'arbitro Doveri. Nessuna sanzione dunque per il centravanti dell'Atalanta, che dopo la rete ha festeggiato sfilandosi la maglia di gioco.