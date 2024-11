Champions League, Lazio, tennis e Pisilli: le ultimissime

Dopo le tre gare di ieri, che hanno visto in campo Juve, Milan e Bologna, altre due italiane si prendono oggi i riflettori della Champions League: alle 21 spazio quindi a Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta, la prima visibile in esclusiva su Prime Video, la seconda sui Sky Sport.

Marco Baroni e la sua Lazio stanno vivendo un periodo meraviglioso, ma c'è un dato che certifica l'ottimo lavoro del tecnico sulla panchina dei capitolini: con dieci vittorie nelle prime 14 partite stagionali, è riuscito a prendersi un primato che nessuno aveva firmato. A nove vittorie, all’esordio sulla panchina della Lazio, si sono fermati Fulvio Bernardini, Castagner, Zeman, Eriksson e Petkovic. Neppure negli anni degli scudetti s’è arrivati a 10 successi. Nel 1973-74 la Lazio di Maestrelli si fermò a 6, nel 1999-2000 la Lazio di Eriksson a 9.

Nella terza e decisiva partita della fase a gironi alle Wta Finals Jasmine Paolini sfiderà Qinwen Zheng e si giocherà il passaggio in semifinale. Il match è in programma oggi mercoledì 6 novembre a partire dalle ore 13:30 italiane (15:30 locali).

Mattia Pisilli, fratello di Niccolò, centrocampista della Roma, è stato squalificato per undici giornate in seguito a un'espulsone per somma di ammonizioni nel corso del match di Promozione giocato domenica tra il suo Palocco e la Nuova Pescia Romana. Nel comunicato del Giudice Sportivo sono chiariti i motivi alla base della stangata disciplinare: "Alla notifica del provvedimento, disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose ed offensive, di natura discriminatoria altresì per motivi di sesso. Ritardava l'uscita dal terreno di gioco".