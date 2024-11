Inter, Atalanta, Paolini e Atp Finals: le ultimissime

Nella sfida di Champions League contro l'Arsenal, Inzaghi dovrebbe puntare sulla coppia d'attacco Taremi-Lautaro, lasciando a riposo Marcus Thuram. A centrocampo, possibile spazio a Zielinski e Darmian mentre dovrebbero riposare Dimarco, Barella e Mikhytarian. Incertezza ancora in casa Arsenal, che di recente ha visto le dimissioni del direttore sportivo Edu; rimangono sicuramente fuori Calafiori e Odegaard a causa dei rispettivi infortuni.

Per la trasferta di Champions League contro lo Stoccarda Gasperini pensa al 3-4-3 con tre dubbi. In difesa Kossounou favorito su Kolasinac. A centrocampo sugli esterni Ruggeri davanti a Bellanova, in avanti De Ketelaere in vantaggio su Pasalic

Jasmine Paolini esce dalle WTA Finals. Decisiva la sconfitta maturata contro La cinese Zheng, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-1, 6-1.

L'annuncio di ieri del ritiro di Djokovic dalle ATP Finals ha avuto conseguenze anche per altri tornei. Questo perché, oltre al serbo, tre giocatori stavano lottando per un pass a Torino: Ruud, Rublev e De Minaur, che avevano bisogno di punti e perciò erano impegnati negli ATP 250 di Belgrado e Metz. Ma grazie al ritiro di Djokovic hanno guadagnato in automatico un posto tra i primi otto della race. Non ha quindi sorpreso più di tanto la comunicazione di De Minaur e Rublev, che si sono ritirati dai rispettivi tornei e sono volati già oggi a Torino, dove Sinner è arrivato per primo.