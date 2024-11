Inter, Atalanta, Roma e De Laurentiis: le ultimissime

On Air

Triplice fischio a San Siro e gara finita: l'Inter di Simone Inzaghi ha battuto 1-0 l'Arsenal nel match della quarta giornata di Champions League grazie al rigore trasformato da Calhanoglu prima del riposo. I nerazzurri salgono a quota 10 punti, a -2 dal Liverpool capolista.

Seconda vittoria consecutiva in trasferta: l'Atalanta passa alla MHPArena di Stoccarda, decideno i gol di Lookman e Zaniolo. La Dea resta imbattuta e sale a quota 8 punti dopo il successo per 3-0 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen contro lo Shakhtar Donetsk e i pareggi a reti inviolate al Gewiss Stadium contro Arsenal e Celtic Glasgow.

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, valida per la quarta giornata di Europa League. Nella lista del tecnico della Roma sono assenti N'Dicka, che ha saltato la rifinitura perima della partenza per il Belgio, ed Hermoso. Una situazione che potrebbe favorire Hummels, pronto a partire titolare nella trasferta europea.

Aurelio De Laurentiis è indagato dalla Procura di Roma per un presunto episodio di falso in bilancio legato alla compravendita di Manolas. Fabio Fulgeri, avvocato del presidente del Napoli, ha commentato così la situazione: "Stamattina abbiamo chiesto copia degli atti d’indagine. De Laurentiis contrariato, è convinto di aver agito regolarmente: deporrà perché siamo sereni".