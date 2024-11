Sinner, Lazio, Barcellona e Psg: le ultimissime

Oggi al grattacielo Intesa SanPaolo di Torino alle 12:45 sono stati svelati i gironi del torneo Atp, in programma dal 10 al 17 novembre. Sinner evita il pericolo Alcaraz. Il numero uno al mondo alle Nitto Atp Finals è stato sorteggiato nel gruppo Ilie Nastase con Medvedev, Fritz e De Minaur. Sinner debutterà contro quest’ultimo.

Brutte notizie per Marco Baroni. Il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare a Gaetano Castrovilli: il centrocampista, arrivato a parametro zero dalla Fiorentina in estate, si è fermato dopo l'allenamento di ieri e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al menisco. Castrovilli, che stava provando a rientrare in condizione, lasciandosi alle spalle i problemi che lo avevano attanagliato nel corso dell'esperienza con i viola, saràdunque costretto ad un nuovo stop.

Infortunio shock per il giovane Cubarsí, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 67 di Stella Rossa-Barcellona. Grande spavento per il difensore blaugrana, colpito al volto da un calcio di Uros Spajic, che aveva allungato il piede nel tentativo di prendere la palla. Abbassando la testa, all'altezza della sfera e della gamba dell'avversario, il classe 2007 si è procurato una ferita non indifferente.

“Donnarumma, prestazione destinata ad alimentare dibattiti sulla gerarchia dei portieri al Psg". Così l'Equipe sul suo sito internet torna a criticare il portiere italiano del Psg dopo la sconfitta interna in Champions League contro l'Atletico Madrid. In particolare al numero 1 azzurro viene imputato di non essere stato perfetto in occasione del gol decisivo dei colchoneros, firmato da Correa in contropiede negli ultimi secondi del match.