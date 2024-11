Lazio, Roma, Serie A e Milan: le ultimissime

La Lazio ha vinto anche la quarta giornata di Europa League confermandosi la capolista del girone unico. I biancocelesti sono a punteggio pieno dopo i successi contro Dinamo Kiev, Nizza, Twente e da oggi Porto. Passata in vantaggio nel recupero del primo tempo con Romagnoli, la formazione di Baroni si è fatta raggiungere al 66' dopo la rete di Eustaquio, seguita dal gol decisivo al 92' di Pedro.

Dopo la bruciante sconfitta di Verona in campionato, la Roma non va oltre il pareggio in casa dell'Union Saint-Gilloise e deve rinviare ancora la vittoria fuori casa, che manca ormai dalla scorsa stagione. Passata in vantaggio con Mancini al 17' della ripresa, la squadra di Juric si fa raggiungere da Mac Allister. Con appena cinque punti nelle prime quattro giornate, la Roma naviga a metà classifica nel girone di Europa League.

Termina 1-1 l'anticipo della 12ª giornata di Serie A tra il Genoa e il Como. La squadra di Gilardino pareggia in extremis con Vogliacco contro l'undici di Fabregas, in gol nel primo tempo con l'acuto di Da Cunha. Debutto a Marassi per Balotelli, ammonito nel finale di gara.

Nel corso dell'allenamento odierno del Milan, un impatto aereo tra Pavlovic e Morata ha provocato all'attaccante un forte trauma cranico. Per precauzione, Morata è stato portato all’Ospedale di Legnano, dove la la tac ha dato esito negativo. Nonostante l’esito rassicurante degli esami, l’attaccante non prenderà parte alla prossima gara contro il Cagliari e resterà in ospedale sotto osservazione per le prossime ore.