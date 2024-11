Napoli, Sinner, Icardi e Balotelli: le ultimissime

Giovedì 14 novembre, a Bruxelles, ci sarà anche Romelu Lukaku. Il centravanti del Napoli è stato convocato dal ct Domenico Tedesco per le prossime gare di Nations League del Belgio, impegnato contro Italia e Israele nell'ultima sosta del 2024.

I 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro) ottenuti da Sinner all'esibizione in Arabia Saudita andranno a finanziare una bellissima iniziativa. Come intende Sinner utilizzare i 5,5 milioni di euro vinti a Riyadh? "Una fondazione - ha svelato l'altoatesino -. Ancora non posso anticipare nulla perché stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, ma tra poco la annunceremo e sono molto contento di poter essere utile per fare del bene.

Stagione finita per Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza al Galatasaray, ha riportato un grave infortunio al ginocchio nel corso della sfida di Europa League con il Tottenham e sarà costretto a rimanere ai box per i prossimi 6 mesi. L'argentino era uscito in barella dal terreno di gioco, senza lasciar presagire nulla di buono. Purtroppo, gli esami strumentali hanno confermato le primissime sensazioni dello staff medico: A Icardi è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e un danno al menisco negli esami di risonanza magnetica.

Contro il Como, Mario Balotelli ha messo altri 25 minuti nelle gambe, incassando il secondo giallo in due partite giocate. Sui social, all'indomani del pari di Marassi, Balotelli si è lasciato andare ad un post ironico nelle sue Instagram Stories. Un cartellino giallo e una grossa risata, accompagnata da un cuoricino che sa tanto di sana presa in giro. Così Mario Balotelli sui social, a poche ore dall'1-1 tra Genoa e Como.