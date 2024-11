Serie A, Lazio, Pedro, tennis: le ultimissime

La 12a giornata di Serie A procede oggi con tre match interessanti: alle 15 scenderanno in campo Venezia e Parma, gara che sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Alle 18 spazio a Cagliari-Milan, anch'essa in esclusiva su Dazn, mentre alle 20.45 riflettori puntati sul derby di Torino: la Juventus ospita all'Allianz i granata, in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky.

Marco Baroni sta facendo un lavoro enorme alla Lazio. Il tecnico, legato al club da un contratto fino al 2026, senza opzioni di rinnovo, dovrà essere assolutamente blindato nel 2025. L'idea è di arrivare a fine anno con un’intesa di massima di almeno un anno in più (2027), evitando di iniziare la stagione in scadenza. Guadagna 1 milione più bonus, l’ingaggio sarà revisionato.

La Lazio si gode un Pedro in ottima forma e a dirlo non sono solo le prestazioni in campo, ma anche le statistiche. Tra gli over 35 dei cinque campionati top, i nati dal 1989, considerando tutte le competizioni, in questa stagione solo Lewandowski del Barcellona, 36 anni compiuti il 21 agosto, ha segnato più di Pedro (19 gol contro 6). Tra gli over 37, solo lui ha colpito così tanto. Nessun altro.

Sul cemento indoor della King Saud University Indoor Arena è tempo di finale: a Riyadh si assegna il titolo delle Wta Finals 2024. Ad affrontarsi saranno Coco Gauff e Qinwen Zheng: il match è in programma sabato 9 novembre a partire dalle ore 17:00 italiane e sarà visibile su Sky.