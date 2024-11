Dybala, Friedkin, Lecce e Nba: le ultimissime

Brutte notizie per Ivan Juric. Paulo Dybala sarà costretto a saltare la sfida contro il Bologna in programma domenica 10 novembre allo stadio Olimpico e valida per la dodicesima giornata di campionato. Ad annunciare il forfait dell'argentino è stato il tecnico Juric in conferenza stampa.

Clamoroso: Dan e Ryan Friedkin non verranno a Roma. Sono stati infatti cancellati stamattina i tre slot occupati a Ciampino. Evidentemente i presidenti hanno deciso di rimandare l'arrivo nella capitale perché non è ancora sicuro quello che hanno intenzione di fare. Senza il Ceo non ci sarà il cambio di allenatore e, forse, la loro presenza avrebbe reso ancora più complicata la partita di domani contro il Bologna. Approfittando della sosta, tutte le decisioni sono state rimandate alla prossima settimana. Annullato anche il viaggio di Marc Watts, braccio destro di Dan e presidente del Gruppo Friedkin.

Un nuovo cambio in panchina in Serie A. Il Lecce ha deciso infatti di esonerare Luca Gotti. Finora il club ha colezionato 9 punti in 12 partite, l'ultimo, il pareggio per 1-1 in rimonta contro l'Empoli. La squadra giallorossa si trova al terzultimo posto in classifica.

Nella notte italiana si sono disputate tredici partite del campionato di basket Nba. Continua la marcia trionfale di Cleveland che batte in casa i Golden State e mantiene l’imbattibilità. I Lakers superano a Los Angeles Philadelphia con dieci punti di scarto. Detroit passa sul filo di sirena contro Atlanta: protagonista della serata Simone Fontecchio che mette a referto undici punti. I Boston Celtics hanno bisogno dell’extra time per vincere la sfida contro Brooklyn. Denver travolge Miami grazie al solito Nikola Jokic.