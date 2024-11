Juve, Milan, Parma e Manchester City: le ultimissime

Juventus e Torino si sono sfidate per il derby della Mole, valido per la dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno ritrovato il successo grazie a Weah e Yildiz che hanno segnato i due gol della serata. Successo meritato per la formazione di Motta che, per larghi tratti, ha affrontato un Torino statico e poco pericoloso.

Sei reti e tante emozioni tra Cagliari e Milan, con i padroni di casa che reagiscono allo svantaggio del primo tempo, pareggiando per due volte con Zappa che segna il 2-2 al 53', poi, in risposta al 2-3 realizzato al 69' da Abraham, manda in estasi i propri tifosi con un destro al volo che fulmina Maignan all'89'.

Colpo esterno del Parma nel match delle ore 15 che apre il sabato della 12ª giornata di Serie A. Allo stadio 'Penzo' la squadra di Pecchia vince 2-1 in rimonta sul Venezia, a cui non basta l'acuto di Nicolussi Caviglia. Valeri e Bonny regalano a Pecchia una vittoria che mancava dal 24 agosto.

Il Manchester City di Guardiola perde ancora: terza sconfitta consecutiva negli ultimi otto giorni, seconda di fila in Premier League. Una serie negativa di quattro ko in successione se si considera, oltre ai passi falsi in un avvio di novembre da incubo contro Bornemouth, Sporting Lisbona e Brighton, la battuta d'arresto a fine ottobre in EFL Cup contro il Tottenham. Non è bastato il gol di Haaland al 23' per superare in trasferta i Seagulls, che hanno vinto in rimonta con un uno-due micidiale in cinque minuti firmato da Joao Pedro, al 78', e O'Riley all'83'.