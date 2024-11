Serie A, Atalanta, tennis e Real Madrid: le ultimissime

Inizia una domenica ricca di match interessantissimi. Il lunch match delle 12.30 prevede un Atalanta-Udinese ricco di emozioni, visibile in esclusiva su Dazn. Alle 15 spazio a Fiorentina-Verona e Roma-Bologna, anch'esse gare visibili solo su Dazn. Monza-Lazio delle 18 si può gustare anche su Sky, mentre il big match tra Inter e Napoli, alle 20.45 sarà esclusiva Dazn.

Problemi per l'Atalanta in vista della sfida contro l'Udinese: Charles De Ketelaere non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida di oggi. Il trequartista ha accusato una lesione al bicipite femorale sinistro che lo costringerà a saltare il lunch match. Finora De Ketelaere non aveva saltato neanche una partita tra campionato, Champions League, Supercoppa Uefa e gli impegni di Nations League con la nazionale belga.

Paolini incredibile: chiude l’anno al quarto posto nel ranking Wta, mai nessuna come lei. Grazie al trionfo di Coco Gauff contro Zheng nelle WTA Finals a Dubai, la tennista azzurra ha la certezza di chiudere il 2024 al quarto posto. Jasmine ha anche accarezzato il sogno di arrivare fino al podio, ma non è riuscita ad agguantare il terzo posto.

Nonostante il 4-0 contro l'Osasuna, non arrivano buone notizie per il Real Madrid: Eder Militao ha infatti accusato un grave infortunio al ginocchio nel match del Bernabeu. Il ginocchio destro del difensore brasiliano, infatti, è completamente andato e la sua stagione terminata. Gli è stata diagnosticata una lesione completa del legamento crociato anteriore con coinvolgimento di entrambi i menischi della gamba destra e dovrà operarsi.