Inter, Napoli, Sinner e Lecce: le ultimissime

Archiviato l'impegno di Champions contro l’Arsenal, Inzaghi dovrebbe schierare nuovamente la formazione titolare, consapevole che la sfida di stasera è di quelle che possono cambiare l’andamento dell’intera stagione. La formazione anti-Napoli è sostanzialmente fatta. In attacco si ricompone la coppia Thuram-Lautaro. Anche a centrocampo rientrano i titolarissimi: Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. L’unico dubbio riguardava la casella centrale, ma il tecnico nerazzurro ha sciolto le riserve. Fiducia ad Acerbi, che rientra così dal primo minuto dopo tre partite saltate per infortunio e due, le ultime con Venezia e Arsenal, trascorse in panchina. Resta un ballottaggio aperto, quello per la fascia destra, con Dumfries nettamente favorito su Darmian: scelta logica, poiché l’olandese arriva da una brillante prestazione in Champions.

Conte appare seriamente intenzionato a confermare la stessa squadra che aveva battuto il Milan proprio a San Siro, e che poi aveva perso contro l’Atalanta. Dunque, Meret in porta, e linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo, c’è il pieno recupero di Lobotka, che rimane in ballottaggio con Gilmour, insieme ad Anguissa e McTominay. Confermatissimo il solito tridente Politano-Lukaku-Kvara.

Oggi è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals 2024, in programma dal 10 al 17 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. La sfida con De Minaur, in programma a partire dalle 20:30, potrà essere seguita sui canali dedicati di Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro sulla Rai.

Il Lecce ha scelto Marco Giampaolo come nuovo allenatore. Secondo Corvino il tecnico giusto per rivitalizzare la squadra e risalire la classifica con un gioco diverso e più propositivo è proprio l’ex Milan e Torino. La decisione è stata annunciata questa mattina in una conferenza congiunta tra Sticchi Damiani e Corvino.