Napoli, Lazio, Roma e Sinner: le ultimissime

McTominay spaventa l'Inter, Calhanoglu grazia il Napoli. Finisce in parità la grande sfida scudetto di San Siro al termine di 90' equilibrati ed emozionanti. La squadra di Conte riscatta la bruciante sconfitta con l'Atalanta con un pareggio che gli consente di restare in testa alla classifica, mentre i nerazzurri possono recriminare per il calcio di rigore sbagliato dal centrocampista turco a 15' dalla fine.

Monza e Lazio si sono sfidate per la dodicesima giornata di Serie A. La vittoria è andata alla formazione di Baroni, portatasi avanti al 36' con Mattia Zaccagni, autore di uno splendido gol. Rimpianti per il Monza che, nonostante la buona partita, non ha saputo fermare la Lazio.

La Roma ha ufficialmente esonerato Ivan Juric. Lo ha comunicato il club giallorosso con una nota ufficiale mezzora dopo il ko interno con il Bologna. Un comunicato che mette nero su bianco una cosa: Juric era un separato in casa visto che la ricerca del suo successore, dice la Roma, è già iniziata.

Inizia con il piede giusto l'avventura di Jannik Sinner alle Atp Finals 2024. Il numero 1 del mondo, inserito nel gruppo "Nastase", debutta dominando l'australiano Alex de Minaur, numero 8 del Ranking, liquidato in due set. Nel match d'apertura del torneo torinese, la sfida tra gli altri due rivali di Sinner si era risolta con il successo di Taylor Fritz su un nervoso Daniil Medvedev.