Roma, Alcaraz, ATP Finals e Salernitana: le ultimissime

"Io mai più a Trigoria? Io veramente non l'ho mai detto". Così Daniele De Rossi, intervenuto ai microfoni della Rai in occasione dell'inserimento nella Hall Of Fame del calcio italiano a Firenze. Le dichiarazioni arrivano nel giorno successivo all'esonero di Ivan Juric, che gli era succeduto dopo quattro giornate di Serie A. De Rossi, ancora sotto contratto con la Roma, ha aggiunto: "Ne sono uscite tante, ma al di là delle dinamiche che sono successe da giocatore prima e allenatore poi, io lì sono di casa. Lo stesso presidente lo ha sempre detto, ci lavora ancora mio padre. Ma io come torno a Coverciano, tornerò anche a Trigoria". Al termine della cerimonia De Rossi si fermerà a cena con il ct dell'Italia, Luciano Spalletti.

Dopo il numero uno del mondo Jannik Sinner, vittorioso in scioltezza all'esordio nel gruppo 'Ilie Nastase' contro l'australiano Alex De Minaur (n.9 Atp), alle Atp Finals di Torino c'era grande attesa per Carlos Alcaraz (n.3 Atp) che invece, al debutto nell'altro girone (il gruppo 'John Newcombe'), ha perso a sopresa in due set (1-6, 5-7) contro il norvegese Casper Ruud.

L'Italia esulta grazie al doppio alle ATP Finals 2024 di Torino. Esordio show per Simone Bolelli e Andrea Vavassori: gli azzurri travolgono la coppia composta dall’indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo 57' di partita.

Dopo le riflessioni e la riunione mattutina che ha coinvolto il diesse Petrachi e il presidente Iervolino, salta ufficialmente un'altra panchina nel calcio italiano. E' quella di Giovanni Martusciello, ormai ex allenatore della Salernitana. Fatale la sconfitta contro il Bari nell'ultima giornata di Serie B, che ha compromesso ancora più una classifica non positiva.