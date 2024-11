Roma, Italia, Sinner e Juve Next Gen: le ultimissime

La Roma non sa ancora neanche quando tornerà ad allenarsi, senza 14 giocatori impegnati con le nazionali, e potrebbe farlo agli ordini dell’allenatore della Primavera, Gianluca Falsini. La ripresa a Trigoria al momento è fissata per giovedì, ovviamente suscettibile di variazioni. La crisi tecnica sta assumendo sembianze grottesche.

Samuele Ricci ha rimediato un'infortunio alla caviglia in uno scontro di gioco con il bianconero Federico Gatti nel derby della Mole di sabato scorso. Nulla di grave, ma Spalletti ha precisato in conferenza il motivo per cui preferisce non rischiarlo. Al posto del centrocampista granata, il ct ha annunciato che lo juventino Manuel Locatelli tornerà a vestire la maglia Azzurra, assente durante l'ultimo Europeo in Germania. Giovedì e domenica prossima, l'Italia disputerà due gare contro Belgio e Francia valide per la quinta e sesta giornata del Gruppo 2 di Uefa Nations League.

Jannik Sinner, dopo aver conquistato il trofeo da numero uno al mondo, torna in campo contro Taylor Fritz per il secondo incontro delle Atp Finals 2024. Il match è in programma martedì 12 novembre dalle ore 20:30. Le Atp Finals saranno trasmesse su Sky e in streaming su NowTV e Sky Go. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Paolo Montero non è più l’allenatore della Juventus Next Gen. Dopo un avvio difficile nel girone C di Serie C, la società ha deciso di esonerare l'ex difensore bianconero, cercando così di dare una svolta alla stagione e favorire la crescita dei giovani talenti. I bianconeri sono attualmente al penultimo posto in classifica con 7 punti totalizzati in 14 giornate.