Roma, Lazio, Sampaoli e calcio estero: le ultimissime

Vincenzo Montella è in piena corsa per la panchina della Roma. L'attuale ct della Turchia, campione d'Italia con la Roma nel 2001 e allenatore del club giallorosso dieci anni più tardi, è ad ora il favorito per la panchina giallorossa. Si libererebbe pagando alla federazione turca sei mesi di stipendio.

La Lazio fa chiarezza. Dopo la notizia pubblicata su alcuni quotidiani riguardante le condizioni di salute del tecnico Baroni, il club biancoceleste ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire ogni aspetto. Questo il comunicato diramato dalla società biancoceleste: "In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, la S.S. Lazio comunica che ieri, a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico Marco Baroni si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del Club. Pertanto mister Baroni da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti. Si rende necessaria questa comunicazione per tranquillizzare l’ambiente”.

Torna in panchina Jorge Sampaoli. L'ex allenatore di Marsiglia, Siviglia, oltre che commissario tecnico di Cile e Argentina, ha firmato con il Rennes un contratto fino al 2026. Per lui si tratta della prima esperienza dopo la rottura con il Flamengo avvenuta nel 2023.

Una tragedia, quella che si è consumata nella notte italiana, in Ecuador. Il 22enne Marco Angulo è morto dopo 35 giorni di agonia in ospedale in seguito a un incidente d'auto avvenuto a Quito. Classe 2002, Angulo eraun centrocampista. Cresciuto nell'Independiente del Valle, nel 2023 si era trasferito in MLS, al Cincinnati, prima di fare ritorno in Ecuador.