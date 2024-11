Roma, Juve, Sinner e Juve Next Gen: le ultimissime

On Air

La ripresa degli allenamenti della Roma, inizialmente programmata per domani, mercoledì 13 novembre, slitta a giovedì 14 alle ore 11. Manca ancora l'allenatore dopo l'esonero di Ivan Juric. Nel frattempo la proprietà americana continua i colloqui a Londra: Vincenzo Montella è in piena corsa: l'attuale ct della Turchia, campione d'Italia con la Roma nel 2001 e allenatore del club giallorosso dieci anni più tardi, è ad ora il favorito per la panchina giallorossa. Si libererebbe pagando alla federazione turca sei mesi di stipendio.

Brutte notizie per la Juventus e Thiago Motta. Dal ritiro della Colombia, infatti, arriva la notizia dell'infortunio al ginocchio di Juan Cabal, che salterà così gli impegni con la sua Nazionale. Resta da capire l'entità dell'infortunio, che verrà verificata al suo rientro a Torino.

Arriva un’altra vittoria da parte di Jannik Sinner alle ATP Finals. Il numero uno del mondo ha battuto Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4 6-4, vincendo la seconda partita dopo l’esordio contro De Minaur.

Massimo Brambilla è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus Next Gen. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club bianconero ha annunciato il ritorno del tecnico di Vimercate, reduce dalla sfortunata esperienza di Foggia, sempre nel girone C di Lega Pro. Prende il posto dell'esonerato Paolo Montero.