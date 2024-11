Roma, Juve, Sinner e Dahl: le ultimissime

A tre giorni dall'esonero di Juric, la Roma è ancora a caccia del suo nuovo allenatore. Il nuovo nome, che sembra ormai ad un passo, è quello di Claudio Ranieri. È tutto pronto per il terzo ritorno a Trigoria, quindici anni dopo la prima volta, più di cinque dopo la seconda. Resta ancora sullo sfondo Vincenzo Montella: l'allenatore della Turchia ha una situazione più complicata rispetto a Ranieri, è ancora in corsa ma sembra molto defilato.

A grandi passi verso l'addio definitivo. Paul Pogba e la Juventus sono vicinissimi all'accordo per la risoluzione consensuale, senza buonuscita, con l'ufficialità che può arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo Pogba era rimasto al minimo salariale - circa ventisettemila e 300 euro lordi l'anno - ma con un contratto potenzialmente da otto milioni netti, che si riattiverà in caso non si arrivi a una rottura.

Jannik Sinner torna in campo contro Daniil Medvedev per il terzo e ultimo incontro della fase a gironi alle Atp Finals 2024. Dopo le due vittorie in due set arrivate contro De Minaur e Fritz, il numero uno andrà a caccia del terzo successo per ottenere non solo il passaggio del turno, ma anche il primo posto nel girone. Il match, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Atp Finals, è in programma giovedì 14 novembre non prima delle ore 20:30.

"Nonostante il risultato ero molto felice per la mia prima partita in Serie A, sono stati mesi duri, non ho ancora imparato bene l'italiano e parlo poco l'inglese... Poi dopo la partita il mister ci ha riuniti e ci ha comunicato che non sarebbe più stato il nostro allenatore... Così ho capito che ora dovrò ricominciare da capo". Con queste parole in ritiro con la Svezia, il giovane giallorosso Samuel Dahl ha svelato come la squadra è stata informata dell'esonero di Juric dopo la sconfitta contro il Bologna.