Napoli, Roma, Mondiale per Club e Tennis: le ultimissime

Dopo la risposta del presidente interista Beppe Marotta alle parole del tecnico Antonio Conte in seguito al match pareggiato dal Napoli a San Siro, continuano le polemiche sul Var. E intanto sul sito del club azzurro è stata pubblicata una nota firmata dal presidente Aurelio De Laurentiis. "Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo - si legge nel comunicato -. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era. Ma soprattutto, le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto: il Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no”.

Leandro Paredes e un futuro tutto da scrivere. Nel momento più delicato della gestione Friedkin, caratterizzato dagli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric, il centrocampista della Roma è uscito allo scoperto per chiarire la sua posizione, dopo aver collezionato appena 7 presenze e un assist in questa stagione, tra campionato ed Europa League. "Vivo la mia vita e la mia carriera giorno per giorno - ha sottolineato Paredes -. Ovviamente si è parlato tanto, ma ora penso al mio club. Fino a quando c'era Daniele (De Rossi) ero molto contento, - ha ammesso - poi è successa la cosa dell'allenatore, ora si cambia ancora...". Su un possibile ritorno al Boca Juniors, per chiudere la carriera in patria, Paredes ha precisato: "Non ho parlato con Fernando (Gago), vediamo se mi chiama o no”.

Si avvicina sempre di più il sorteggio del nuovo Mondiale per Club, l'evento che si disputerà negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025 tra 32 squadre. Il presidente della Fifa e ideatore del torneo, Gianni Infantino, è tornato a parlare della competizione all'Olé Sports Summit Argentina 2024: “Questo torneo sarà l'inizio di qualcosa di storico, qualcosa che cambierà il nostro sport in meglio e per tutte le generazioni future, che arriveranno ad amarlo tanto quanto noi”.

Sarebbe dovuta cominciare oggi la Billie Jean King Cup, la principale competizione per nazioni del tennis femminile in scena al Palacio de Deportes Martìn Carpena di Malaga, stessa sede delle Finals di Coppa Davis con l'Italia di Sinner campione in carica, ma l'organizzazione del torneo è stata costretta a rinviare l'esordio a causa dell'allerta rossa per pioggia prevista nella città spagnola. La spiegazione nel comunicato ufficiale: "Questa decisione è stata presa sulla base delle istruzioni delle autorità competenti per garantire il benessere e la sicurezza di tutti i partecipanti e i partecipanti".