Roma, Italia, Lazio e tennis: le ultimissime

Claudio Ranieri torna ad allenare la Roma. Lo farà per la terza volta in carriera dopo le esperienze del 2009 e del 2019. Dan Friedkin ha scelto Ranieri dopo l'incontro avvenuto nella giornata di oggi a Londra. Al termine di 24 ore molto intense, tanto che qualcuno iniziava persino a temere che le cose potessero complicarsi, l'accordo è stato trovato nel tardo pomeriggio. Domattina Ranieri dirigerà, alle 11, il primo allenamento della sua terza avventura romanista.

Capitan Donnarumma e Nicolò Barella partiranno dal primo minuto contro il Belgio di Domenico Tedesco. A rivelarlo, è stato lo stesso Spalletti nella conferenza stampa della vigilia, andata in scena a Bruxelles. Il portiere azzurro è in diffida, mentre il centrocampista dell'Inter torna a vestire la maglia dell'Italia dopo l'infortunio di ottobre.

La Lazio, dopo due giorni di riposo, si è ritrovata a Formello. Agli ordini di Baroni mancano 11 giocatori, che hanno risposto alle chiamate delle rispettive selezioni. Castrovilli resta ai box dopo l'operazione, a riposo anche Patric, che sarà gestito per cercare di averlo pronto per la sfida al Bologna che sancirà la ripresa del campionato e un nuovo tour de force per i biancocelesti.

Dopo la grande notte di Sinner, l'Italia torna protagonista alle Atp Finals 2024 di Torino con Bolelli e Vavassori, nuovamente in campo nel torneo di doppio. La coppia azzurra è finita al tappeto contro i tedeschi Krawietz e Puetz, che si sono imposti con il punteggio di 7-5, 6-4. Carlos Alcaraz ha invece battuto Andrej Rublev per 2-0.