Italia, Juve, Badosa e Forlan: le ultimissime

Torna l’Italia, torna la Nations League. Stasera, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Belgio al Re Baldovino di Bruxelles, nel quinto match della fase a gironi del torneo. Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Retegui. All. Spalletti.

Sono ore di attesa in casa Juventus. Juan David Cabal è arrivato in questi minuti al J Medical di Torino per sottoporsi agli esami strumentali di rito, per comprendere la reale entità dell'infortunio al ginocchio e i tempi di recupero. Si teme la rottura del legamento crociato anteriore. Il ragazzo, peraltro, è sceso dall'auto in stampelle.

Il mondo dello sport è pieno di professionisti che spesso devono far fronte a malesseri psicofisici. La tennista spagnola Paula Badosa in una recente intervista ha confessato di aver pensato al ritiro dalle scene. “Ci sono stati momenti nel corso di questo 2024 in cui ho pensato di smettere di giocare a causa dei miei infortuni - ammette la tennista iberica a Movistar. Ne ho passate tante in questi anni - ammette Paula Badosa - ho sofferto per molto tempo di ansia e depressione.

Diego Forlan ha fatto il suo esordio nel tennis dei professionisti. L'ex attaccante uruguaiano che ha vestito le maglie di Manchester United, Inter, Villarreal e Atletico Madrid dopo il ritiro dal calcio ha infatti deciso di passare alla racchetta. diventato un tennista. A 45 anni Forlan ha iniziato la sua carriera nei tornei ITF over 45, dove conquista tanti successi arrivando spesso in fondo. Nel Challenger di casa, quello che si sta disputando sulla terra rossa di Montevideo, l'ex calciatore ha realizzato il sogno di debuttare nel professionismo.