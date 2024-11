Italia, Sinner, Lazio e Roma: le ultimissime

L'Italia resiste fino all'ultimo minuto della gara di UEFA Nations League contro il Belgio e raggiunge il triplice fischio in vantaggio per 1-0 centrando la qualificazione ai quarti di finale. La vittoria porta la firma di Tonali che timbra il cartellino all'11'. Si torna in campo il prossimo 17 novembre a Milano, allo Stadio San Siro, contro la Francia.

Jannik Sinner sa solo vincere. E' stato un killer contro De Minaur, spietato contro Fritz, micidiale contro Medvedev. Anche il russo si è dovuto inchinare alla legge dei due set di Sinner. 6-3, 6-4. L'altoatesino raggiunge le semifinali delle Atp Finals da primo del suo gruppo.

Brutte notizie per Lazio e Marco Baroni: Boulaye Dia ha infatti contratto la malaria nel ritiro del Senegal e non parteciperà alla prossima partita con il Burkina Faso, valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Ad annunciarlo la Federazione senegalese attraverso un comunicato ufficiale.

Guai anche per Eldor Shomurodov. L’attaccante della Roma era impegnato nel pomeriggio con il suo Uzbekistan nella partita a Doha contro il Qatar, match valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Partito titolare, si è fatto male al minuto 21’. L'infortunio ha fermato la sfida per ben sette minuti. L'attaccante ha lasciato il campo in lacrime, si teme un infortunio grave. Da valutare dunque le sue condizioni, con la Roma che attende notizie.