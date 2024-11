Roma, Under 21, MotoGP e pugilato: le ultimissime

Mario Hermoso è da pochi mesi alla Roma e pensa già al futuro. Si aspettava un impatto diverso con la squadra giallorossa. É arrivato a parametro zero dall’Atletico Madrid dopo cinque anni con Simeone. Oggi sente la mancanza di casa: “Cambiare paese, costumi e non avere la famiglia intorno: tutto è molto difficile. Vivo ancora in albergo in attesa di trovare casa e di poter stare tutti insieme”, raccolta il difensore ai microfoni di As. “Ho 29 anni, gran parte della mia carriera è stata in Spagna. Mi piace la Liga ed essere nel mio paese rende tutto più facile. Non chiudo la porta ad un ritorno”.

La pausa per le Nazionali vedrà protagonista anche l’Italia Under 21. La formazione allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata sarà impegnata in due amichevoli, la prima contro la Francia allo stadio Castellani di Empoli. Italia (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Bertola, Ruggeri; Casadei, Prati, Ndour; Baldanzi, Gnonto; Esposito.

Il giapponese Takaaki Nakagami su Honda ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime libere della MotoGp al Gran Premio finale di Barcellona. Alle spalle del pilota nippinico lo spagnolo Pedro Acosta su GasGas.

Tensione alle stelle per il match tra Mike Tyson e Jake Paul, in programma nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre (qui come vederlo in diretta). La sfida tra l'ex campione del mondo, 58 anni, e lo youtuber, 27 anni, continua ad attirare l’attenzione. Il culmine della tensione, dopo settimane di interviste e frecciate a distanza, è stato raggiunto nell'ultimo faccia a faccia. Durante la pesatura ufficiale (103 kg per Tyson, 102 kg per Jake Paul) gli animi si sono scaldati non poco. Lo youtuber, come suo solito, ha provocato l'ex campione del mondo pestandogli un piede. Questo gesto ha scatenato la reazione di Mike che ha deciso di rispondere con uno schiaffo. Immediato l'intervento dei rispettivi staff per separare i due sfidanti ed evitare la rissa.