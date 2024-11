Roma, Juve, tennis e arbitri: le ultiissime

Brutte notizie per la Roma e Claudio Ranieri che, appena arrivato, dovrà subito fare a meno di Eldor Shomurodov, infortunatosi con il suo Uzbekistan nella partita a Doha contro il Qatar. L'attaccante giallorosso, uscito dal campo in lacrime, si è procurato la lesione di primo grado adduttore sinistro e starà fuori per circa venti giorni. La Roma, quindi, non potrà contare su di lui sicuramente contro Napoli, Tottenham e Atalanta. Da capire se riuscirà a tornare per il match dell'Olimpico contro il Lecce in programma il prossimo 7 dicembre.

Accordo per la rescissione del contratto tra la Juventus e Pogba. La notizia, già nell'aria, è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale"Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale".

La coppia azzurra composta da Bolelli e Vavassori ha affrontato il salvadoregno Arevalo e il croato Pavic nell'ultima gara del girone. Dopo aver vinto la prima partita del torneo contro Bopanna ed Ebden, gli italiani hanno perso il match con Krawietz e Puetz e oggi sono stati eliminati dal girone dopo un ottimo secondo set. Alexander Zverev batte Carlos Alcaraz nella sfida valevole per l'ultima giornata del girone John Newcombe, nel round robin delle Nitto Atp Finals. Il tedesco vola in semifinale da primo del raggruppamento, lo spagnolo saluta in anticipo il torneo torinese.

Flussi anomali di puntate su partite arbitrate dallo stesso soggetto e poi l’incontro con un collega, al quale avrebbe offerto denaro, circa tremila euro, «in cambio di informazioni utili a consentirgli di effettuare scommesse dall’esito sicuro su ammonizioni e/o rigori e su quale squadra avrebbe segnato per prima». Con queste accuse, l’arbitro Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria è stato condannato ieri a due anni di sospensione dal tribunale federale.