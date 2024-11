Napoli, Italia, Lione e MotoGP: le ultimissime

Tutta la partita contro l'Italia e poi il ritorno a Napoli: la pausa per le partite delle nazionali di Romelu Lukaku è già finita. L'attaccante del Belgio nelle prossime ore ripartirà per tornare a lavorare a Castel Volturno saltando l'ultima partita dei gironi della Nations League contro Israele. L'emittente tv belga LN24 ha parlato di un accordo esistente tra Lukaku e Tedesco già al momento della convocazione. Stando a quanto riferito, l'attaccante del Napoli avrebbe giocato solamente la sfida contro l'Italia per poi tornare in Italia.

Alla vigilia di Italia-Francia, Luciano Spalletti presenta il match del Meazza in conferenza stampa insieme a Gigio Donnarumma. 2In questo momento la cosa più importante della vittoria, è far capire che siamo attaccati alla maglia, fa sentire il nostro impegno per la Nazionale. Quando ci mettiamo queste cose dentro una partita, spesso il risultato è una conseguenza”. Queste alcune delle parole del ct.

Il calcio francese è stato scosso da una notizia a sorpresa. L'Olympique Lione è infatti stato sanzionato dalla Direction Nationale du Contrôle de Gestion, che non solo ha bloccato il prossimo mercato del club, ma lo ha anche retrocesso provvisoriamente nella seconda divisione francese nel caso in cui non dovesse saldare tutti i suoi debiti entro la fine della stagione.

Pecco Bagnaia vince la gara Sprint a Montmelò a Barcellona e tiene accesa la speranza di vincere il titolo mondiale che si assegnerà domani dopo l'ultima gara stagionale in programma sullo stesso circuito spagnolo. Dietro il campione italiano si è piazzato il compagno di scuderia Ducati di Bagnaia, Enea Bastianini. Lo spagnolo Jorge Martin, attuale leader della classifica mondiale, finisce al terzo posto e mantiene un vantaggio in classifica su Bagnaia di 19 punti.