Lazio, Italia, Sinner e Inter: le ultimissime

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni ha raccontato sé stesso e del suo percorso dentro unaLazioentusiasmante della quale è diventato il leader."La squadra sta andando bene, risponde alle sollecitazioni di Baroni ed è tutto fantastico. Dalla Lazio non intendo muovermi più. Tavares è un grande giocatore, ci dà tanta qualità, forza. Stiamo cercando di sfruttare le sue doti e i frutti si vedono. bello e coinvolgente vincere all’Olimpico, la Curva e tutti i tifosi trasmettono passione, voglia di indossare la maglia. C’è grande passione in campo. Giocare per la Lazio è diverso". Queste alcune delle sue parole.

Questa sera torna la Nations League e torna in campo anche l'Italia. Alle 20.45 al Meazza un match sempre dal grande fascino: gli Azzurri sfideranno la Francia, avversario di assoluta caratura. Spalletti studia le mosse e i migliori undici titolari da schierare. Questa la probabile formazioni: ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella, Kean.

Sarà ancora Jannik Sinner contro Taylor Fritz alle Nitto Atp Finals 2024, stavolta per la finale che assegna il titolo. Lo statunitense ha eliminato in semifinale il numero 2 del mondo Alexander Zverev, mentre il campione altoatesino si è imposto su Casper Ruud. Il match è in programma domenica 17 novembre non prima delle ore 18:00 e sarà visibile sia su Sky che su Rai 2.

Con De Vrij stuzzicato dall'idea di chiudere la carriera in Arabia Saudita, iniziano a rivelarsi alcuni dei profili sondati dall'Inter per la difesa.Tra questi spicca Bijol, sloveno dell’Udinese accostato anche al Milan e alle altre big della Serie A, valutato circa 30 milioni di euro. L’altro profilo monitorato è Isak Hien, punto fermo dell’Atalanta di Gasperini (circa 35 milioni). Sono circolate nel frattempo anche delle nuove voci su Kiwior (25 milioni + bonus), Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Doekhi dell’Union Berlin, il meno costoso, valutato 15 milioni.