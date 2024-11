Sinner, Italia, rugby e Haaland: le ultimissime

Jannik Sinner vince le Atp Finals! Dopo due Slam, dopo una stagione impressionante dominata in lungo e in largo l'impresa più grande è stata di non sorprenderci più. Sì, tutti lo sapevano che avrebbe vinto a Torino e questo aspetto ha del miracoloso perché noi italiani non eravamo abituati. Jannik si è preso la gloria contro il povero Taylor Fritz battuto ancora una volta 6-4, 6-4 come ai gironi.

Dopo il successo contro il Belgio, la Nazionale è tornata in campo per l'ultima partita del gruppo 2 di Nations League con la Francia. Le squadre, già matematicamente qualificate ai quarti di finale, si sono scontrate per il primo posto del girone. Il successo è andato ai transalpini, lanciati dalla doppietta di Rabiot e dall'autogol di Vicario. All'Italia non è bastato il gol di Cambiaso.

Dopo la sconfitta incassata a Udine contro l'Argentina arriva il riscatto nel secondo test match per l'Italrugby di Gonzalo Quesada, che oggi ha battuto in rimonta la Georgia (20-17) allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella seconda gara delle Autumn Nations Series e ora aspetta la terza e ultima sfida contro gli All Blacks della Nuova Zelanda.

Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City, è destinato a diventare il giocatore più pagato della Premier League dopo che, secondo quanto riferito dal Sun gli è stato offerto un contratto da 500.000 sterline a settimana (598.400,00 euro) per prolungare il contratto fino al 30 giugno 2029. Se così fosse Haaland scalzerebbe il compagno di squadra De Bruyne dal primo posto della speciale classifica.