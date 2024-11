Italia, UEFA Nations League, Napoli e Sinner: le ultimissime

La sconfitta al Meazza con la Francia condanna l'Italia al secondo posto nel gruppo 2 della Lega A di Nations League per differenza reti. Al sorteggio del 22 novembre a Nyon troveranno una delle prime degli altri gironi, che aritmeticamente sono già Portogallo, Germania e Spagna. L'Italia affronterà quindi una di queste tre squadre nei quarti di finale: l'andata sarà il 20 marzo, il ritorno il 23.

Altro giro, altra corsa. Il giorno dopo di Italia-Francia altre nazionali sono pronte a scendere in campo in Nations League. Per il girone A alle 20.45 Croazia-Portogallo, Polonia-Scozia, Serbia-Danimarca e Spagna-Svizzera. Nel gruppo C, stesso orario per Bulgaria-Bielorussia, Kosovo-Lituania, Lussemburgo-Irlanda del Nord e Romania-Cipro. Nel gruppo D Liechtenstein-San Marino sempre alle 20.45.

Il Napoli tornerà in campo domani al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la gara contro la Roma. Da valutare per precauzione le condizioni di Lukaku: il ct belga Domenico Tedesco ha spiegato di averlo congedato a causa di un’infiammazione cronica a un ginocchio che necessità di cure e riposo. Domani Romelu ricomincerà a lavorare con la squadra.

Tutti in piedi per Jannik Sinner. Il trionfo ottenuto alla Finale di Torino senza perdere neanche un match sono la ciliegina su una stagione ricca di soddisfazioni. Sinner ha fatto il pieno, 5 vittorie in 5 partite, ha ricevuto un assegno finale 4.600.000 euro, a cui va sommato il bonus di 2.273.200 per essere stato il migliore tennista della manifestazione.