Lazio, Premier League, Nba e rugby: le ultimissime

"Vincere l'Europa League è un sogno". Il tecnico della Lazio Marco Baroni torna sugli obiettivi stagionali del club biancoceleste, accendendo i riflettori sull’Europa durante un’intervista ai microfoni di Rai Radio 1. "Vogliamo far bene, siamo davanti a squadre incredibili e ci vorremmo rimanere. Abbiamo delle partite importanti, la squadra ci crede. Io più che guardare l'obiettivo, cerco di guardare il percorso e lo stiamo facendo. Ma ora arriverà il momento più difficile e dovremmo affrontarlo con forza”.

Adesso è ufficiale: la Football Association, federazione calcistica inglese, ha deciso di sanzionare Rodrigo Bentancur con una squalifica di sette giornate per alcuni commenti ritenuti razzisti nei confronti del compagno di squadra al Tottenham, Son Heung-min. Inoltre, è stata applicata una multa di 100mila sterline (circa 119mila euro) per aver violato la regola E3 della federazione in relazione alle interviste ai media.

I Dallas Mavericks (senza Luka Doncic per unn problema al ginocchio) vincono in casa degli Oklahoma City Thunder 121-119 trascinati da un PJ Washington da 27 punti e 17 rimbalzi, oltre ai 23 di Kyrie Irving. Per Shai Gilgeous Alexander 36 punti. Gli Houston Rockets firmano la quinta vittoria consecutiva della loro stagione, dominando sul campo dei Chicago Bulls per 143-107.

La Federazione Italiana Rugby è profondamente rattristata nell'apprendere della scomparsa di Franco Gargiulo, Azzurro n. 213, spentosi a Roma nel pomeriggio di domenica 17 novembre". Lo scrive la Fir in una nota. Seconda linea, nato il 4 ottobre del 1941, Gargiulo aveva indossato in carriera le maglie dell'Admiral Roma, della Buscaglione Roma, del CUS Roma, della Rugby Roma di cui sarebbe stato poi anche Presidente, dell'Esercito, del Rugby Parma e del Cus Genova, dove aveva seguito il suo Capitano in Nazionale Marco Bollesan nel suo ultimo campionato nella massima divisione.