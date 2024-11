Lazio, Nations League, Lecce e Monza: le ultimissime

Non arrivano buone notizie per la Lazio dal ritiro del Portogallo. Nuno Tavares è stato portato neanche in panchina per la sfida di Nations League contro la Croazia. Il terzino della Lazio, infatti, avrebbe accusato un problema al ginocchio nell'ultimo allenamento. Venerdì scorso aveva fatto il suo esordio in Nazionale maggiore nel finale contro la Polonia.

La Nations League regala emozioni, specialmente in vetta al Titano: il San Marino conquista la promozione in Lega C. Dopo lo storico successo casalingo, la squadra di Cevoli vince ancora contro il Liechtenstein per 3-1. Un traguardo incredibile per la nazionale sammarinese. Nel frattempo, il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro la Croazia, mentre la Spagna finisce il suo percorso nei gironi di Nations League da imbattuta e vince contro la Svizzera già retrocessa per 3-2.

Lameck Banda, esterno del Lecce, starà fuori fino alle fine del 2024 a causa della frattura del malleolo mediale sinistro, rimediato nell'ultimo turno di campionato contro l’Empoli. Nonostante l’infortunio, il giocatore ha dovuto rispondere alla convocazione della nazionale zambiana, come previsto dalla normativa FIFA, ritardando il rientro in Italia.

Il Monza di Adriano Galliani dà fiducia a Mauro Bianchessi, nominato nuovo direttore sportivo della prima squadra brianzola. Affiancherà Michele Franco, che resterà nei quadri societari. Resta all'interno dell'organigramma anche François Modesto.