Genoa, Napoli, Kyrgios e calcio estero: le ultimissime

Il Genoa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino. Al posto del campione del Mondo del 2006 arriva Patrick Vieira. Fatali per Gilardino i risultati di questa stagione che non hanno dato seguito a quelli positivi di un anno fa. Al momento il Genoa è quartultimo, con due soli punti di vantaggio sull'ultimo posto.

Buone notizie per il Napoli e Antonio Conte. Dopo la sostituzione obbligata nel match tra Polonia e Scozia di Nations League, le condizioni di Scott McTominay avevano messo in allarme tutto l'ambiente azzurro. In realtà, per il centrocampista ex Manchester United si tratta solo di un fastidio al piede sinistro.

Nuovo attacco di Nick Kyrgios a Jannik Sinner. Il tennista australiano torna a giocare, risponde alle domande dei follower e poi pubblica un video in cui si fa massaggiare il polso. Evidente il riferimento a Sinner nel commento: "Nessuna contaminazione, solo una normale crema usata su un polso operato. Da un fisioterapista esperto di cui sono responsabile". A corredo l'emoticon di una risata. Chiarissimo cosa intendesse dire.

Nel corso del big match con l'Atletico Mineiro, Alex Sandro si è reso protagonista di un intervento piuttosto goffo all'altezza della linea mediana del campo, dove si è scontrato in maniera fortuita con il compagno di squadra David Luiz. Il centrale del Flamengo, nonostante l'entrata scomposta dell'ex Juve, è in buone condizioni, ma la sua reazione è stata del tutto inaspettata. Dopo essersi accasciato a terra, a causa della tacchettata, l'ex difensore di Chelsea e Psg si è rialzato e ha chiesto ironicamente l'ammonizione al direttore di gara, prima della ripresa del gioco. Una reazione che è diventata inevitabilmente virale sul web, alimentando l'ironia dei tifosi juventini sullo sfortunato Alex Sandro.