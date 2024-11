Roma, Juve, Premier League e Coppa Davis: le ultimissime

Un attacco febbrile ha impedito a Hummels di riprendere gli allenamenti con la Roma, nella settimana che sarebbe servita per attirare l’attenzione di Ranieri. Addirittura non è tornato in Italia, fermandosi in Germania dove aveva trascorso il weekend, per guarire più in fretta in casa sua. Anche a Napoli non giocherà. Intanto anche i test atletici e gli allenamenti hanno svelato che non ha ancora raggiunto il livello dei compagni.

Urbanski al Bologna fino al 2029 un mese e mezzo fa sembrava una trattativa ormai ai titoli di coda. Poi un'indiscrezione arrivata proprio in questi ultimi giorni dalla Polonia, alla luce del fatto che per alcuni giornali di Varsavia ci sarebbe un forte interessamento della Juventus nei confronti del centrocampista polacco, classe 2004. Fino a questo momento il Bologna fa sapere di non aver ricevuto alcuna telefonata da parte di Cristiano Giuntoli sul tema.

Dalla Spagna rimbalza una indiscrezione senza condizionali di rito: "Il Manchester City ha accettato di rinnovare il contratto in scadenza di Pep Guardiola confermandolo come pilastro del progetto. Il nuovo contratto avrà la durata di una stagione con opzione per un'ulteriore anno. Cambia completamente il panorama anche nel mercato dei trasferimenti. La permenenza con prolungamento di Haaland è molto più vicina con Pep al club che senza di lui".

Si è aperta con la sconfitta di Rafael Nadal la sfida tra Spagna e Olanda, che inaugura l'edizione 2024 delle Final Eight di Coppa Davis. Il campione maiorchino, all'ultimo torneo della sua carriera, si è arreso a Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-4 6-4 . "Oggi potrebbe essere stata la mia ultima partita individuale. La decisione di giocare è stata presa dal capitano. Non ho messo nessuna pressione. Si è deciso che avrei giocato io e sapevamo che c'era un rischio". Queste le parole di Nadal dopo il match.