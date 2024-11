Roma, Serie A, Genoa e Argentina: le ultimissime

Dalla Spagna arriva un'importante indiscrezione di mercato: secondo il quotidiano Sport, la Roma sarebbe interessata a Endrick, giovanissimo talento del Real Madrid. In questa stagione Endrick sta trovando poco spazio (appena 15 minuti nelle ultime sei partite), anche a causa della durissima concorrenza in attacco. Perciò la soluzione migliore sarebbe mandarlo in prestito nel mercato di gennaio per farlo crescere giocando con continuità in Europa. Un'operazione che metterebbe d'accordo tutti: la Roma rinforzerebbe l'attacco con un prestito (quindi con una spesa minima), Endrick avrebbe più spazio e guadagnerebbe fiducia e il Real Madrid si ritroverebbe a giugno un calciatore migliorato.

La Lega Calcio ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per la 13a giornata di campionato. A Chiffi il primo big match del weekend, che vedrà protagoniste Milan e Juventus a San Siro, mentre Napoli-Roma è stata affidata a Massa. A Rapuano Lazio-Bologna.

Ora è ufficiale: Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Genoa. Il manager francese sostituisce l'esonerato Alberto Gilardino, sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra rossoblù durante la sosta per le Nazionali.

Minimo sforzo, massimo risultato per l'Argentina. Negli incontri disputati nella notte italiana e validi per il girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali, l'Albiceleste capolista del gruppo si impone di misura sul Perù (1-0) e si avvicina all'obiettivo: decisiva la rete di Lautaro Martinez su cross di Messi. L'attaccante dell'Inter raggiunge i 32 gol con la maglia della nazionale e eguaglia il mito Maradona.