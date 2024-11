Lazio, Juve, Cherki e Coppa Davis: le ultimissime

Clausola antiscippo: 50 milioni. Per non lasciarsi più. E’ a prova d’amore e d’assalto il contratto che Rovella ha firmato con la Lazio, un quinquennale. L’acquisto definitivo dalla Juve sarà chiuso a giugno, due anni dopo il suo arrivo, per effetto del prestito biennale che si esaurirà nel 2025. Il riscatto costerà 17 milioni. Nell’accordo è già compresa la postilla d’oro che fissa il prezzo del regista.

Tagliafico, campione del mondo a scadenza di contratto col Lione che ha 500 milioni debiti e un disperato bisogno di monetizzare, è stato proposto ai dirigenti della Juve negli ultimi giorni. Giuntoli avrebbe preso piuttosto sul serio la vicenda, ammaliato dal palmares di un ragazzo che in patria chiamano ancora "il pazzo piccoletto", per via di un fisico non proprio statuario ma comunque esplosivo. L’operazione può essere chiusa a gennaio per 5 milioni e il profilo è compatibile con le esigenze della Vecchia Signora.

Nato e cresciuto in Francia, nei sobborghi di Lione, con chiare origini algerine, ma potrebbe giocare con la Nazionale italiana. Ha dell'incredibile l'indiscrizione che nelle ultime ore sta coinvolgendo Rayan Cherki. Il talento classe 2003 del Lione è in possesso della doppia cittadinanza franco-algerina, ma la Figc vorrebbe sfruttare le origini pugliesi della nonna paterna del giocatore per portarlo a giocare con gli Azzurri. Stando a quanto riferito dalla testata francese RMC Sport, ci sarebbe stato un contatto diretto tra la Federcalcio e l'entourage del giocatore in occasione dell'amichevole tra Italia e Francia U21.

Va in campo l’Italia e vuole confermarsi campione della Coppa Davis. Contro l’Argentina c’è in palio l’accesso alla semifinale. Capitan Volandri si affida a Sinner e poi ballottaggio tra Musetti e Berrettini. Jannik arriva a Malaga da fresco vincitore delle Atp Finals. Le due nazionali scenderanno in campo alle ore 17. Chiusa questa partita, dunque verso le 19, toccherà all'altro singolare. In palio la semifinale della Coppa Davis.