Lazio, Parolo, Uefa e sci: le ultimissime

Un pranzo di lavoro, l’occasione per parlare di calcio e leggi. Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, dopo l’intervento al Social Football Summit organizzato ieri allo stadio Olimpico, ha incontrato il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito. Si sono visti a Palazzo Madama, il confronto è stato incentrato sulla legge italiana contro la pirateria ritenuta un «modello» da Tebas, la cosiddetta stretta anti-pezzotto.

Tre anni fa ha appeso le scarpette al chiodo, oggi è un apprezzato commentatore ma nel suo futuro potrebbe esserci la panchina. Ospite di "Storie di Serie A" su Radio TV Serie A con RDS, Marco Parolo ammette: "mi sono preso del tempo per valutare e capire meglio il ruolo dell'allenatore. Più passa il tempo più l'occhio mi sembra tecnico. Tra poco faccio 40 anni e può iniziare una nuova vita.

L'Uefa ha preso una decisione dopo i fatti della sfida di Nations League tra Romania e Kosovo. Nel finale della sfida, la nazionale kosovara ha abbandonato il campo senza più rientrare per protestare contro i ripetuti cori pro Serbia cantati dai tifosi avversari. La UEFA ha deciso di multare la Romania con 50.000 euro di multa e la chiusura dello stadio per la prossima partita "a causa del comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi".

Lisa Vittozzi non sarà al via della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025 a Kontiolahti (Finlandia), in programma dal 30 novembre all’8 dicembre. La vincitrice della Sfera di Cristallo non è al meglio della condizione e sta recuperando da un problema alla schiena che l’ha costretta a rallentare la preparazione nelle ultime settimane. La campionessa ha deciso di saltare le gare sulle nevi finlandesi, scegliendo di migliorare la condizione in vista del prossimo impegno del massimo circuito internazionale previsto a Hochfilzen (Austria) dal 13 al 15 dicembre.