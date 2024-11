Coppa Davis, Roma, calciomercato e Premier League: le ultimissime

Gli Azzurri battono l'Argentina nei quarti di finale di Davis Cup. Inizia male Musetti contro Cerundolo, poi Sinner pareggia nel singolare e poi porta a casa la vittoria nel doppio con Berrettini.

La partita di domenica contro il Napoli si avvicina. Hummels ha recuperato dall'attaco febbrile degli scorsi giorni e ha lavorato regolarmente in gruppo e sarà tra i convocati. Diversa, invece, la situazione di Dybala. Era previsto per oggi il ritorno in gruppo dell'attaccante argentino, che però ha svolto solo lavoro personalizzato in mattinata. La Roma e Ranieri aspetteranno fino all'ultimo nella speranza di poter recuperare il fuoriclasse della squadra. Sempre in attacco è certa l'assenza di Shomurodov.

Il Consiglio Federale ha approvato una finestra di calciomercato straordinaria dall’1 al 10 giugno 2025, su richiesta della Lega Serie A, in vista del Mondiale per Club del 2025. Una scelta che permetterà alle partecipanti di tesserare i nuovi acquisti già nei primi giorni di giugno e quindi di averli a disposizione per la nuova competizione internazionale. Questa misura, però, sarà valida per tutti i club, non solo per quelli partecipanti alla competizione.

Ed Sheeran, oltre a essere una star della musica mondiale, è anche un grande tifoso e azionista dell’Ipswich Town, club che milita in Premier League. Il cantautore britannico ha anche aiutato il club nel'ultimo calciomercato, convincendo un giocatore a firmare con la società. Come rivelato dal direttore Mark Ashton, Sheeran ha partecipato a una chiamata su Zoom con il calciatore: "Pensiamo che sia stato fondamentale che il giocatore accettasse di venire". L’accordo è andato a buon fine, e il giocatore, di cui Ashton non ha svelato il nome, sta segnando diversi gol in Inghilterra.