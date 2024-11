Juve, Figc, Coppa Davis e Coppa D'Africa: le ultimissime

La Juve, dopo aver rinnovato profondamente il centrocampo la scorsa estate, nel 2025 partirà con il restyling dell’attacco. Anche in considerazione del contratto in scadenza nel 2026 di Vlahovic, i riflettori restano posizionati anche su Jonathan David, in scadenza nel 2025 e che il Lille non ha intenzione di cedere a gennaio. Il Barcellona e le big di Premier lo hanno puntato, intanto lui chiede un contratto da minimo 6 milioni di euro a stagione, mentre si parla di commissioni pari a 10 milioni di euro.

Nel girone di ritorno del campionato Primavera 1 maschile, la Figc, su richiesta della Serie A e il parere dell'Aia, testerà una nuova regola per sanzionare le perdite di tempo del portiere. Il Consiglio Federale ha infatti deciso, con l'autorizzazione dell'IFAB, di sanzionare le perdite di tempo dei portieri con il pallone tra le mani: se il portiere trattiene il pallone troppo a lungo, il gioco riprenderà con una rimessa laterale dal limite dell'area.

L'Italia avanza in Coppa Davis. Dopo la vittoria per 2-1 sull'Argentina gli azzurri capitanati da Filippo Volandri se la vedranno in semifinale contro l'Australia. La sfida è in programma sabato 23 novembre a partire dalle ore 13, quando avrà inizio il primo incontro di singolare.

Dopo la denuncia della Nigeria di Osimhen di un mese fa, bloccata per ore in aeroporto, è accaduto un altro episodio allarmante in Libia. Una partita di qualificazione alla Coppa d'Africa diventata un incubo per il Benin, con squadra e staff presi a manganellate dalle forze dell'ordine al termine dell'incontro. Ha ricevuto un colpo alla testa anche l'italiano Enrico Pionetti, preparatore dei portieri della nazionale ed ex giocatore di Serie A con il Lecce.