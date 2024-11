Nations League, Roma, Juve e Sinner: le ultimissime

L’Italia si presenta al sorteggio della fase finale di Nations League non da testa di serie e pesca la Germania. Sfida che revoca grandi match del passato: le due partite dei quarti di finale si giocheranno il 20 e 23 marzo 2025.

Un tuffo nel 1993 per i tifosi della Roma, che insieme a Adidas presenta la nuova collezione Originals Bring Back, ispirata all’heritage della storia giallorossa. Questo drop celebra infatti il passato del club, rievocando colori e design dei primi Anni ’90. Al centro della nuova collezione c’è la maglia da gara del 1993, riproposta in un’accurata replica dell’iconica versione originale, con l’applicazione del trifoglio Originals, del 'Lupetto' disegnato da Piero Gratton e dello sponsor dell’epoca - Barilla - sul petto.

Alla vigilia della sfida di cartello della tredicesima giornata di Serie A, Milan-Juventus, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di San Siro. Partita importante, per chi c'è e per chi non può esserci: "Non ho dubbi che daremo qualcosa in più sempre, domani tutti vogliono partecipare ed essere in campo, i privilegiati daranno il massimo, mi spiace molto per chi non ci sarà per infortunio. Abbiamo perso un altro ragazzo, Cabal, e mi spiace moltissimo. Come per Bremer, tutti dovremo dare qualcosa in più per non far notare questa assenza".

Mentre Sinner e compagni sono concentrati sulla Coppa Davis (domani la semifinale tra Italia e Australia), c'è un giocatore che freme per tornare a giocare dopo un anno e mezzo: Nick Kyrgios, che negli ultimi mesi non ha risparmiato attacchi verso Sinner per il caso doping. Durante il podcast degli Australian Open, è stato chiesto a Kyrgios contro quale giocatore avesse voglia di giocare e lui ha risposto senza dubbi: "Jannik Sinner. Mi piacerebbe sfidarlo a un certo punto, magari non alla prima partita... ma sarebbe sicuramente una data da segnare sul mio calendario".