Napoli, Roma, Fiorentina e sci: le ultimissime

All'antivigilia di Napoli-Roma, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, parola ad Antonio Conte. L'allenatore degli azzurri ha presentato in conferenza stampa il match in programma domenica. "Una telefonata a Ranieri? L'ho fatta, per dargli il bentornato, ma era il minimo. C'è amicizia anche tra le mogli, lui è uno davvero a modo, di altri tempi, non puoi che volergli bene. Gli auguro tutto il bene ma tranne nelle due gare con noi”.

Roma, Dybala torna ad allenarsi in gruppo: ci sono anche Hummels e Dovbyk. A due giorni dalla sfida in casa del Napoli di Conte, l'argentino è tornato ad allenarsi parzialmente con la squadra, dopo il lavoro personalizzato dei giorni scorsi.

Buone notizie in casa Fiorentina dalla seduta di allenamento svolta nella mattinata di oggi al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli. Si è infatti allenato in gruppo anche l'attaccante Albert Gudmundsson, reduce da una lesione di primo-secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra, subita a Lecce il 20 ottobre scorso. La possibile convocazione del calciatore islandese per la gara di campionato in programma domenica a Como, andrà valutata nella seduta in programma domani.

Attraverso una nota ufficiale, la Fisi (Federazione italiana sport invernali) ha annunciato che il Fiamme Oro Tommaso Sala ha riportato la rottura del legamento crociato. Sarebbe successo durante l'allenamento di ieri della squadra di slalom in Val Senales, quando lo sciatore azzurro aveva accusato un dolore al ginocchio senza nemmeno cadere.