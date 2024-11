Milan, Inter, Parma e Fiorentina: le ultimissime

Pomeriggio di grande calcio a San Siro, dove alle 18 si affrontano il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta. Queste le probabili formazioni: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.

Brutte notizie per l'Inter e Simone Inzaghi: Lautaro Martinez non è a disposizione per la partita contro l'Hellas Verona di oggi. L'attaccante argentino, infatti, è stato costretto a dare forfait in mattinata a causa di un attacco febbrile e vomito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lautaro Martinez è già tornato a Milano.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini alle 20.45 va a far visita al Parma di Fabio Pecchia, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset, Raffaele Palladino ha parlato della super partenza della sua Fiorentina: "Nonostante la sconfitta contro l'Atalanta ho capito di avere in mano una squadra forte che stava crescendo. Da lì in poi credo che sia stato un percorso tutto in crescendo e probabilmente Bergamo è stata la chiave di svolta. Si è creata un po' questa magia all'interno dello spogliatoio, un gruppo molto solido".