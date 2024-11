Juve, Atalanta, Coppa Davis e Inter: le ultimissime

Nessun gol a San Siro: tra Milan e Juventus finisce 0-0. Partita assolutamente bloccata per tutti i 90 minuti con poche occasioni da entrambi i lati. Squadre un po' più allungate nel secondo tempo, ma non sufficientemente per accendere la sfida.

Inarrestabile. Settima vittoria consecutiva in Serie A per l'Atalanta, che vince a Parma 3-1 e vola momentaneamente al comando della classifica con l'Inter (quota 28 punti).

Sinner completa il lavoro iniziato da Berrettini battendo De Minaur 6-3 6-4 in un'ora e 28'. L’altoatesino e il romano hanno portato l'Italia in finale di Davis, ancora una volta. Due successi cruciali contro avversari tutt'altro che abbordabili.

La sfida tra Inter e Verona ha aperto la tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri travolgono il Verona e volano momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della sfida del Napoli. 5-0 al Bentegodi per i ragazzi di Inzaghi che non accusano l'assenza all'ultimo minuto di Lautaro.