F1, Gasperini, Premier League e Nba: le ultimissime

Max Verstappen si aggiudica il quarto titolo mondiale consecutivo, grazie al quinto posto nel Gran Premio di Las Vegas. Il pilota della Red Bull doveva chiudere davanti a Norris e nel finale ha gestito il vantaggio senza forzare, accontentandosi di mantenere la posizione. Per Max Versatppen si tratta del quarto titolo iridato consecutivo.

Nel post-partita di Parma-Atalanta, ai microfoni di Sky, Gian Piero Gasperini è tornato sull'episodio che è sfociato nella sua espulsione al 9' del secondo tempo: “Il Parma si è ritrovato a riaprire un partita che era strachiusa e hanno preso energia. Il problema più che con l'arbitro (Manganiello) è stato col quarto uomo (Massimi). Loro hanno iniziato a lanciare palle lunghe, c’è stato un fallo evidente sulla schiena di Toloi. In quel modo lì non ci stava bene perché se sulle palle lunghe nascono questi falli allora può nascere di tutto. C’è stata l’ammonizione, ma poi era finita li. La provocazione del quarto uomo si è concretizzata nel fatto che è stato due minuti a guardarmi in panchina. Gli dicevo: ‘Guarda il campo, non guardare me’. Lui ha richiamato l’arbitro, che mi ha mandato fuori".

Senza Rodri, il Manchester City è in caduta libera: quinta sconfitta di fila per Guardiola, terza consecutiva in Premier League, che ieri è ripresa con la dodicesima giornata dopo la sosta per le Nazionali: Il Tottenham ha vinto 4-0 all'Etihad Stadium. Doppietta di Maddison (13' e 40'); gol di Porro al 52' e Johnson al 93'. Il Liverpool ha la chance per volare a +8 (sfiderà il Southampton in trasferta).

Sconfitta a sorpresa in Nba per Golden State, che perde 104-94 in casa di San Antonio. Brutto ko anche per i Lakers, che perdono a Los Angeles: Denver domina 127-102 grazie ad un super Jokic (34). Sorridono, invece, Milwaukee e Orlando, che superano rispettivamente Charlotte (125-119) e Detroit (111-100). Cadono i Knicks, stesi da Utah che si impone 121-106, Chicago ko con Memphis.