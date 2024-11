Coppa Davis, Lazio, F1 e sci: le ultimissime

On Air

Coppa Davis, ci siamo. In finale gli azzurri capitanati da Filippo Volandri affronteranno l'Olanda per andare a caccia del terzo titolo nella storia della competizione. La sfida tra Italia e Olanda, è in programma oggi a partire dalle ore 16:00, quando avrà inizio il primo incontro di singolare.

Terminata la sosta, si riparte. La Lazio ospita il Bologna di Italiano all'Olimpico per la tredicesima giornata di campionato. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

"Io sono rispettoso, ma lui mi fotte sempre". Charles Leclerc perde la pazienza e si sfoga via radio con il Team Ferrari. Nel mirino del pilota monegasco c'è il compagno di squadra Carlos Sainz, che nel corso del Garn Premio di Las Vegas, lo ha superato dopo il pit stop.

"Tornerò a Beaver Creek, il piede è l'ultimo dei miei pensieri". Sofia Goggia, presente a Las Vegas per il Gran Premio di Formula 1 (che ha portato Max Verstappen alla conquista del Mondiale), ha parlato del prossimo ritorno in gara, previsto per il week end del 14-15 dicembre. La sciatrice italiana sta recuperando dopo la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro durante un allenamento.